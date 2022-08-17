Заказ теплохода в судоходной компании

На столичном судоходном рынке многие компании и агентства предоставляют услугу - аренда теплохода в Москве. Цены при этом не сильно отличаются, однако могут присутствовать различия в качестве предоставляемых компаниями услуг. Если вы решили снять теплоход в Москве от собственникаи обратитесь в компанию «Все теплоходы», то получите целый ряд преимуществ. Для того чтобы сделать заказ теплохода или корабля по реке Москве для праздника - на свадьбу, корпоратив, день рождения или любое другое торжество - вам необходимо:

связаться с нашими менеджерами и озвучить свои пожелания по проведению мероприятия или запросить информацию по выбранному кораблю;

встретиться с нашим специалистом и произвести осмотр 1-3 судов;

заключить в нашем офисе договор аренды выбранного теплохода.

Также мы организуем индивидуальные речные круизы на теплоходах и яхтах категории VIP с отправлением из Москвы: комфортабельные каюты, лучшие повара, насыщенная программа, отдых на теплоходе с рыбалкой, экскурсиями и многим другим в вашем распоряжении. Данная услуга предоставляется под запрос.

Прозрачная стоимость услуг при аренде теплохода

По вашей заявке будет рассчитана стоимость аренды теплохода и предстоящего праздника в целом, с последующим заключением договора, в котором будут прописаны все условия и зафиксирована стоимость услуг. Будет предложена возможность совершения оплаты наличными или безналичным платежом, договор может быть заключен с физическим лицом или организацией с предоставлением всех необходимых отчетных документов. Никаких скрытых платежей при заказе!

Аренда теплохода с питанием или мероприятие «под ключ»

В нашей компании доступна как аренда корабля с банкетом ил ифуршетом, так и возможность подготовить и провести полноценный праздник «под ключ»: широкие возможности по дополнительным услугам по адекватной стоимости позволят сделать любое торжество действительно интересным и оригинальным. Декораторы учтут все ваши пожелания по цветовой гамме и стилистике украшения теплохода, ведущий составит сценарий праздника по согласованию с вами, диджей создаст необходимый музыкальный фон, а профессиональный фотограф и видеооператор запечатлеют лучшие моменты мероприятия!

Выбирая теплоход в аренду в Москве или в Подмосковье, необходимо ориентироваться, в том числе, на доступные варианты маршрутов. Наиболее популярный из них - по центру столицы, с возможностью осмотра достопримечательностей и фотографирования на их фоне. Этот маршрут доступен круглый год - в том числе зимой, благодаря аренде яхты-ресторана или банкетного теплохода ледового класса.