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Аренда теплохода в Москве
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В судоходной компании «Все теплоходы» доступна аренда теплохода в Москве и в Подмосковье от собственника недорого, а в ряде случаев дешево. Цены представлены на сайте, акции и скидки предложат наши менеджеры для выбранного теплохода
Начиная с 2008 года мы осуществляем деятельность по аренде теплоходов в Москве и в Подмосковье.
Теплоходы имеют все разрешительные документы – лицензии, санитарные свидетельства и проч.;
Наши услуги доступны круглый год, а не только в высокий период навигации – благодаря наличию теплоходов ледового класса
Предоставляем широкий спектр сопутствующих услуг от проверенных профессионалов: ведущие, диджеи, аниматоры, фотографы.
Наши менеджеры помогут подобрать теплоход в аренду, обеспечат сопровождение мероприятия или организуют его «под ключ»:
Аренда теплоходов – популярные варианты
Снять теплоход современного проекта в Москве в последние несколько лет все более доступно – мы предлагаем обратить внимание на яхты-рестораны с круговым остеклением банкетного зала. Эргономичное внутреннее пространство, высокотехнологичный камбуз, малая осадка корпуса – заказ панорамного теплохода станет хорошим выбором для мероприятия любого формата! Некоторые из них можно арендовать даже зимой по реке Москве.
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Арендовать небольшой теплоход
Если у вас планируется небольшая компания - до 40 гостей - тогда вы можете арендовать теплоход от собственника из данной категории недорого, а в ряде случаев достаточно дешево. Это уютные корабли по доступной цене, оснащенные всем необходимым для комфортного отдыха. Присутствуют определенные ограничения на минимальную сумму заказа по банкету или фуршету, которые вы можете уточнить у наших менеджеров.
Нами было подготовлено и проведено несколько сотен мероприятий самого различного формата, от небольших дней рождений по реке Москве до масштабных свадебных торжеств и корпоративов с высадкой на зеленых стоянках Подмосковья.
Аренда теплохода для свадьбы в Москве от компании «Все теплоходы» - залог качественного сервиса, невысокой стоимости, разнообразия предлагаемых дополнительных услуг. Возможна аренда теплохода с питанием или организация свадебного торжества «под ключ»: к вашим услугам опытные декораторы и стилисты, фото- и видеооператоры, ведущие, диджеи и пиротехники. Собственный современный флот гарантирует вкусную кухню на борту, доступные цены и клиентоориентированный обслуживающий персонал.Арендовать теплоход
День рождения на теплоходе – праздник, который не забудется. Здесь можно все: шумные гуляния, танцы до утра, салюты с берега, костюмированные и тематические вечеринки. Вдали от посторонних глаз отдых проходит по максимуму. Если намечается торжественный юбилей, теплоход подчеркнет статус мероприятия. Для детских именин сложно представить более удачный сюрприз.Арендовать теплоход
Выбираете, где провести корпоратив? Рассмотрите аренду теплохода. Роскошные варианты теплоходов на любой вкус и бюджет позволят организовать корпоративное мероприятие на высшем уровне. Банкет или фуршет, деловой формат или шумная вечеринка, прием иностранных гостей или подарок коллективу в честь закрытия проекта – обстановка теплохода универсально подходит для всех поводов и обеспечивает необычную атмосферу.Арендовать теплоход
Банкет на теплоходе с прогулкой по Московской акватории и Подмосковью – тренд последних лет. Это достойная альтернатива классическим ресторанам. Независимо от повода, организация банкета на теплоходе привлекает возможностью отдохнуть на свежем воздухе, вдали от посторонних глаз. При аренде теплохода-ресторана за кухню ответственны квалифицированные повара и их команда профессионалов. Доступна услуга кейтеринга.Арендовать теплоход
Фуршет на свежем воздухе, под звук плеска волн в окружении живописных видов – отличный способ отдохнуть и сменить обстановку. Для этого достаточно арендовать теплоход. Выбор вариантов огромен. Вместительные банкетоходы на 250 гостей или компактные теплоходы на 30 персон станут удачным местом проведения мероприятий. Высокая кухня, разнообразное меню, качественное обслуживание усилят приятные впечатления.Арендовать теплоход
Теплоход идеально подходит для организации вечеринок. Повод может быть любым – день рождения, победа в соревнованиях, знаковое событие в жизни семьи, мальчишник, встреча старых друзей – вы заслужили отдых. Доступна аренда теплохода любой вместимости и класса. Широкий спектр дополнительных услуг позволят насладиться компанией и событием. Это будет бонус в копилку ярких впечатлений вашей жизни.Арендовать теплоход
Детские эмоции - самые чистые, так давайте дарить радость вместе. Аренда теплохода на детский день рождения, выпускной станет настоящим сюрпризом. Восторг гарантирован. К тому же, теплоход прекрасно подходит для организации стилизованных и тематических праздников – пираты, Алладин, русалочка, Ассоль. Питание на борту организовывается на высшем уровне. Доступен заказ и доставка торта.Арендовать теплоход
Аренда теплохода для проведения Выпускного вечера 4, 9 или 11 класса в 2024 году - правильный выбор, если необходимо организовать этот праздник оригинально, приватно и относительно недорого. Компания "Все теплоходы" проведет выпускной вечер на теплоходе по реке Москве по официальным ценам судовладельца, с возможностью выбора необходимых дополнительных услуг на борту от проверенных исполнителей.Арендовать теплоход
Аренда теплохода для проведения Последнего звонка 9 или 11 класса в 2024 году - правильный выбор, если необходимо организовать этот праздник оригинально, приватно и относительно недорого. Компания "Все теплоходы" проведет последний звонок на теплоходе по реке Москве по официальным ценам судовладельца, с возможностью выбора необходимых дополнительных услуг на борту от проверенных исполнителей.Арендовать теплоход
Конференция и семинар на теплоходе
Конференция на теплоходе – интересное решение непростой задачи. Такой формат мероприятия требует тщательной подготовки. Аренда подходящего теплохода позволит решить все организационные вопросы, включая оснащение рабочей зоны, оборудование для презентаций, подготовку фуршета и развлекательную программу. Такое нестандартное решение впечатлит участников, позволит с пользой и удовольствием провести время.Арендовать теплоход
Как новый год встретишь – так его и проведешь. Создайте атмосферу невероятного отдыха и войдите в новый этап с яркими эмоциями. Аренда теплохода на новогодние праздники станет отличным решением отвлечься от повседневной суеты, весело и необычно отпраздновать долгожданное событие. Вкусная, разнообразная кухня, салют с берега, грандиозная шоу программа – это малая часть причин для аренды теплохода на Новый год.Арендовать теплоход
Аренда теплохода до 80 гостей
Большая часть банкетного флота столицы представлена судами «Москва-кафе», «Москвич», «ОМ» и другими типовыми (или, как их еще называют, «классическими») проектами, в том числе речные трамвайчики. Среди них есть демократичные по цене и повышенной комфортности, которые по стоимости выше.
В услуги нашей компании входит не только организация аренды теплохода, но и комплекс сопутствующих услуг. Персонально под ваш праздник будет разработана развлекательная программа, которая подарит радость, веселье и незабываемые впечатления каждому гостю.
Большой теплоход в аренду (более 80 гостей)
Если необходим теплоход в аренду в Москве или в Подмосковье для проведения масштабного частного или корпоративного мероприятия при числе приглашенных гостей 80, 100 и более, выбор одного из банкетоходов станет отличным решением. Представлены как достаточно недорогие, так и яхты-рестораны класса «люкс» и «премиум». Некоторые из них оснащены ледовым поясом, благодаря чему можно снять теплоход по реке Москве даже зимой.
Отзывы клиентовВсе отзывы
Ева Алексеевна 17 августа 2022 Артурс
Мое сердце покорено! Теплоход Артурс – оазис гостеприимства, уюта, благоприятной атмосферы и комфорта. Казалось бы, ничем не примечательный стандартный внешний вид сменяется современным красивым интерьером. С первых минут на борту чувствуется атмосфера уюта и радости. Наши молодожены (а именно на свадьбу детей мы арендовали теплоход) остались в полном восторге, и гости тоже. Праздник прошел превосходно, в том числе за счет внимательности и чуткости вашей команды. И это вопреки нашим некоторым капризам и многочисленным просьбам. Я от чистого сердца хочу пожелать компании процветания, благодарных клиентов и благополучия в наше непростое время! Вы дарите людям праздник и помогаете создать сказку!
Виктор С. 4 августа 2022 Уникум
Четвертый корпоратив на этом теплоходе – удачная закономерность. Мы с командой приезжаем на Уникум уже как к себе домой. Здесь отличная атмосфера, сервис, качество блюд. Сотрудники работают на ура и всегда с легкостью организовывают нам программу развлечений, воплощая даже самые безумные идеи. Клиентоориентированность на высоте. Анечка, если вы читаете этот отзыв, знайте – вы лучший менеджер! В следующий раз, обещаю, запросы будут попроще) С удовольствием приедем еще и еще – поводы найдутся!
P.S. Рекомендация по личному опыту тем, кто выбирает теплоход – бронируйте заранее перед праздниками, спрос на него большой.
Эксклюзивные теплоходы
В отличие от типового теплохода и речного трамвайчика, аренда корабля эксклюзивного проекта в старинном стиле позволит организовать тематическую свадьбу или нестандартный корпоратив. К тому же, аренда парохода в Москве определенно привлечет внимание на фоне множества прогулочных судов и позволит получить необычные фотоснимки как на открытых палубах, так и в оригинальных интерьерах. В компании "Все теплоходы" доступны корабли в аренду небольших размеров и вместимостью более 100 гостей, а также теплоходы с красивейшим видом благодаря панорамному остеклению.
На столичном судоходном рынке многие компании и агентства предоставляют услугу - аренда теплохода в Москве. Цены при этом не сильно отличаются, однако могут присутствовать различия в качестве предоставляемых компаниями услуг. Если вы решили снять теплоход в Москве от собственникаи обратитесь в компанию «Все теплоходы», то получите целый ряд преимуществ. Для того чтобы сделать заказ теплохода или корабля по реке Москве для праздника - на свадьбу, корпоратив, день рождения или любое другое торжество - вам необходимо:
Также мы организуем индивидуальные речные круизы на теплоходах и яхтах категории VIP с отправлением из Москвы: комфортабельные каюты, лучшие повара, насыщенная программа, отдых на теплоходе с рыбалкой, экскурсиями и многим другим в вашем распоряжении. Данная услуга предоставляется под запрос.
По вашей заявке будет рассчитана стоимость аренды теплохода и предстоящего праздника в целом, с последующим заключением договора, в котором будут прописаны все условия и зафиксирована стоимость услуг. Будет предложена возможность совершения оплаты наличными или безналичным платежом, договор может быть заключен с физическим лицом или организацией с предоставлением всех необходимых отчетных документов. Никаких скрытых платежей при заказе!
В нашей компании доступна как аренда корабля с банкетом ил ифуршетом, так и возможность подготовить и провести полноценный праздник «под ключ»: широкие возможности по дополнительным услугам по адекватной стоимости позволят сделать любое торжество действительно интересным и оригинальным. Декораторы учтут все ваши пожелания по цветовой гамме и стилистике украшения теплохода, ведущий составит сценарий праздника по согласованию с вами, диджей создаст необходимый музыкальный фон, а профессиональный фотограф и видеооператор запечатлеют лучшие моменты мероприятия!
Выбирая теплоход в аренду в Москве или в Подмосковье, необходимо ориентироваться, в том числе, на доступные варианты маршрутов. Наиболее популярный из них - по центру столицы, с возможностью осмотра достопримечательностей и фотографирования на их фоне. Этот маршрут доступен круглый год - в том числе зимой, благодаря аренде яхты-ресторана или банкетного теплохода ледового класса.
Ваша заявка получена, менеджер компании свяжется в ближайшее время.