Аренда теплоходов info@vseteplohodi.ru +7 (495) 510-8205 +7 (925) 535-1211

Аренда теплохода в Москве

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Аренда теплохода в Москве

В судоходной компании «Все теплоходы» доступна аренда теплохода в Москве и в Подмосковье от собственника недорого, а в ряде случаев дешево. Цены представлены на сайте, акции и скидки предложат наши менеджеры для выбранного теплохода

14 лет опыта

Начиная с 2008 года мы осуществляем деятельность по аренде теплоходов в Москве и в Подмосковье.

Безопасность

Теплоходы имеют все разрешительные документы – лицензии, санитарные свидетельства и проч.;

Круглый год

Наши услуги доступны круглый год, а не только в высокий период навигации – благодаря наличию теплоходов ледового класса

Под ключ

Предоставляем широкий спектр сопутствующих услуг от проверенных профессионалов: ведущие, диджеи, аниматоры, фотографы.

Наши менеджеры помогут подобрать теплоход в аренду, обеспечат сопровождение мероприятия или организуют его «под ключ»:

+7 (495) 510-8205

+7 (925) 535-1211

info@vseteplohodi.ru

Аренда теплоходов – популярные варианты

Снять теплоход современного проекта в Москве в последние несколько лет все более доступно – мы предлагаем обратить внимание на яхты-рестораны с круговым остеклением банкетного зала. Эргономичное внутреннее пространство, высокотехнологичный камбуз, малая осадка корпуса – заказ панорамного теплохода станет хорошим выбором для мероприятия любого формата! Некоторые из них можно арендовать даже зимой по реке Москве.

Артурс-фото-1

Артурс

Аренда от 35000 руб/час

Банкет до 90 чел

Фуршет до 110 чел

Рэдиссон теплоходы-фото-1

Рэдиссон теплоходы

Аренда от 55000 руб/час

Банкет до 140 чел

Фуршет до 200 чел

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Крокус

Аренда от 16000 руб/час

Банкет до 40 чел

Фуршет до 50 чел

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Юнга 25 3900 3900390039003900550055003900 2500 2000 25 25 12 12 Photos/Yunga/Yunga-anons.jpg teplohod-yunga
Чижик-2 85 16000 16000160001600016000210002100021000 3000 2500 85 100 30 30 Photos/Chizhik-2/anons-Chizhik2.jpg teplohod-chizhik-2
Чижик-1 20 40000 40000400004000040000400004000040000 4500 3500 20 30 10 10 Photos/Chizhik1/anons.jpg teplohod-chizhik-11
Чайка 200 100000 100000100000100000100000100000100000100000 7000 4500 200 250 2 2 Photos/Chayka/Chayka - anons.jpg teplohod-chajka
Христина 70 6900 6900690069007900890089007900 3000 2500 70 70 2 2 Photos/Hristina/Hristina - anons.jpg teplohod-hristina
Флибустьер 30 7000 7000700070008000900090008000 3000 2500 30 40 12 12 Photos/Flibustyer/Flibustier - anons.jpg teplohod-flibuster
Фалькон 50 7000 7000700070008000950095009000 3500 2500 50 70 10 10 Photos/Falkon/Falkon - anons.jpg teplohod-falkon
Уникум 45 12500 12500125001250012500145001450012500 3500 3000 45 50 25 25 Photos/Unikum/Unikum - anons.jpg teplohod-unikum
Троттер 70 7000 7000700070007500900090007500 3500 3000 70 100 20 20 Photos/Trotter/Trotter - anons.jpg teplohod-trotter
Теплоход ОМ 50 12000 12000120001200012000180001800018000 4000 3500 50 80 20 20 Photos/Soyuz/1111.jpg teplohod-om
Соларис 50 7000 7000700070007000900090007000 3000 2500 50 55 20 20 Photos/Solaris/Solaris - anons.jpg teplohod-solaris
Соболь 80 8500 85008500850010000125001250010000 2500 2000 80 100 25 25 Photos/Sobol/Sobol - anons.jpg teplohod-sobol
Симфония 80 6500 6500650065007000850085007000 2500 2000 80 100 20 20 Photos/Simfoniya/Simfoniya - anons.jpg teplohod-moskva-222
Светоч 70 13000 13000130001300014000170001700014000 4000 3500 70 80 30 30 Photos/Svetoch/Svetoch - anons.jpg teplohod-svetoch2
Санта-Мария 150 8000 800080008000800010000100008000 3000 2500 150 220 50 50 Photos/Santa-Maria/1.jpg teplohod-santa-mariya
Рэдиссон цветочная флотилия 20 60000 60000600006000060000600006000060000 5000 4500 20 20 15 15 Photos/Radisson-cvet/anons.jpg radisson-cvetochnaya
Рэдиссон теплоходы 140 55000 55000550005500065000650006500065000 0 0 140 200 50 50 Photos/Radisson - yacht/Radisson - anons.jpg teplohod-radisson
Рэдиссон суперяхты 250 75000 75000750007500085000850008500085000 0 0 250 300 140 140 Photos/Radisson - superyacht/Radisson - superyacht - anons.jpg teplohod-radisson-superyaxtyi2
Рио-4 300 25000 25000250002500025000300003000025000 3500 3000 300 300 70 70 Photos/RIO-4/44.jpg teplohod-rio-4
Рио-1 300 25000 25000250002500025000300003000025000 3500 3000 300 300 70 70 Photos/Rio-1/111.jpg teplohod-rio-1
Рио 80 7000 7000700070007000800080007000 2500 2000 80 100 20 20 Photos/Rio/Rio - anons.jpg teplohod-rio
Ривьера 200 17000 17000170001700020000225002250020000 3500 3000 200 200 2 2 Photos/Riviera/Riviera - anons.jpg teplohod-rivera
Ривер Пэлэс 250 85000 85000850008500085000850008500085000 5000 4500 250 300 94 94 Photos/River palace/River palace - anons.jpg teplohod-river-palace2
Ривер Лаунж 80 15000 15000150001500015000150001500015000 5000 4500 80 120 50 50 Photos/River Lounge/River lounge.jpg river-lounge
Раритет 30 4500 5000500050005000700070005000 2500 2000 30 45 12 12 Photos/Raritet/Raritet - anons.jpg teplohod-raritet
Премьер 45 5300 5300530053006300750075006300 2500 2000 45 45 2 2 Photos/Premier/Premier - anons.jpg teplohod-premer
Прага 60 10000 10000100001000010000145001450014500 3000 3000 60 100 25 25 Photos/Praga/Praga-anons.jpg teplohod-praga
Поручик Ржевский 14 70000 70000700007000070000820008200082000 5000 4000 14 20 1 1 Photos/PoruchikRzhevsky/444.jpg poruchik-rzhevskij
Порт-Артур 120 19000 19000190001900019000210002100019000 3500 3000 120 120 40 40 Photos/Port-Artur/Port-Artur - anons.jpg teplohod-port-artur
Полковник Аксенов 30 20000 20000200002000020000250002500020000 3500 3000 30 50 10 10 Photos/Polkovnik Aksenov/anons.jpg teplohod-polkovnik-aksenov
Петрович 50 7500 10000100001000010000120001200010000 3000 2500 50 80 20 20 Photos/Petrovich/Petrovich - anons.jpg teplohodpetrovich
Париход 250 0 0000000 7000 5000 250 400 70 70 Photos/Rio-1/111.jpg parixod
Парадокс 30 5000 5000500050005000700070005000 3000 2500 30 40 12 12 Photos/Paradoks/Paradoks - anons.jpg teplohod-paradoks
Пальма де Сочи 80 30000 30000300003000030000300003000030000 5000 4500 80 200 20 20 Photos/Palma de Sochi/Palma - anons.jpg teplohod-palma-de-sochi3
Отрада 14 75000 75000750007500075000750007500075000 5000 4000 14 20 2 2 Photos/Otrada/Otrada - anons.jpg teplohod-otrada
Организатор 40 6500 6500650065007500950095007000 2500 2000 40 60 20 20 Photos/Organizator/Organizator - anons.jpg teplohod-organizator
Олимпиада 80 6500 6500650065007000850085007000 2500 2000 80 100 20 20 Photos/Olimpiada/Olimpiada-anons.jpg teplohod-olimpiada
Нотте Бьянка 70 7000 700070007000700070001200012000 3500 3000 70 100 2 2 Photos/Notte-bianca/1.jpg teplohod-notte-byanka
Новая звезда 10 90000 90000900009000090000900009000090000 5000 4000 10 15 1 1 Photos/Novaya zvezda/1111.jpg teplohod-novaya-zvezda
Москва-150 80 7000 7000700070007000850085007000 2500 2000 80 150 30 30 Photos/Moskva-150/Moskva-150 - anons.jpg teplohod-moskva-150
Морис 80 10000 10000100001000010000150001500015000 5000 4500 80 100 30 30 Photos/Moris/1.jpg teplohod-moris
Мираж 80 6000 6000600060006000850085006000 2500 2000 80 100 2 2 Photos/Miraj/Miraj - anons.jpg teplohod-mirazh
Мир 12 5000 5000500050006000700070006000 3000 2500 12 12 10 10 Photos/Mir/Mir - anons.jpg teplohod-mir
Маэстро 150 15000 15000150001500015000200002000020000 3500 3000 150 180 40 40 Photos/Maestro/Maestro - anons.jpg teplohod-maestro
Мария Ермолова 40 9000 750075007500750085001400014000 3500 3000 40 50 25 25 Photos/Mariya Ermolova/Ermolova - anons.jpg teplohod-mariya-ermolova
Маджести 8 60000 60000600006000060000600006000060000 5000 4500 8 12 2 2 Photos/Majesty-66/Majesty66 - anons.jpg teplohod-majesty-66
Лондон-2 20 25000 25000250002500025000250002500025000 5000 4000 20 25 20 20 Photos/London-2/London2 - anons.jpg teplohod-svyatoj-sergij
Ласточка 350 100000 100000100000100000100000100000100000100000 7000 4500 350 700 400 400 Photos/Lastochka/Lastochka - anons.jpg teplohod-lastochka
Лагуна 50 11000 11000110001100011000130001300011000 3500 3000 50 80 20 20 Photos/Laguna/11.jpg teplohod-laguna
Крокус 40 16000 16000160001600020000240002400020000 4500 3500 40 50 15 15 Photos/Krokus/Krokus - anons.jpg teplohod-krokus
Колесов 120 10000 10000100001000010000150001500010000 3500 2500 120 200 40 40 Photos/Kolesov/Kolesov - anons.jpg teplohod-kolesov
Кастор-1 25 10000 10000100001000010000125001250011000 4000 3400 25 45 10 10 Photos/Kastor-1/Kastor1 - anons.jpg teplohod-kastor-1
Кармэл 60 6000 6000600060006000850085006000 2500 2000 60 90 20 20 Photos/Karmel/Karmel - anons.jpg teplohod-karmel
Индиго 30 4500 4500450045005500650065005500 3000 2500 30 40 12 12 Photos/Indigo/Indigo - anons.jpg teplohod-indigo
Императрица 110 20000 20000200002000020000270002700020000 4000 3500 110 110 50 50 Photos/Carica-Elena/Carica Elena - anons.jpg teplohod-imperatrica
Император 70 9500 950095009500950012500125009500 3000 2500 70 100 27 27 Photos/Imperator/Imperator - anons.jpg teplohod-imperator2
Иван Купала 30 6500 6500650065006500900090006500 2500 2000 30 40 20 20 Photos/Ivan Kupala/Ivan Kupala - anons.jpg teplohod-ivan-kupala
Забава 12 80000 80000800008000080000800008000080000 5000 4000 12 20 2 2 Photos/Zabava/anons.jpg teplohod-zabava
Жюль Верн (Рио-3) 60 5500 5500550055005500800080005500 2500 2000 60 100 2 2 Photos/Rio-3/Rio-3 - anons.jpg teplohod-zhyul-vern-(rio-3)
Жемчужина 90 23000 23000230002300023000300003000023000 4500 4000 90 150 35 35 Photos/Gemnew/anons.jpg teplohod-gem
Дунай 50 11000 11000110001100011000130001300011000 3500 3000 50 80 20 20 Photos/Dunay/Dunay - anons.jpg teplohod-dunaj
Держава 33 11000 11000110001100011000140001400011000 3500 3000 33 33 20 20 Photos/Derzhava/2222.jpg teplohod-derzhava
Денис Давыдов 50 7000 700070007000700010000100007000 2500 2000 50 100 25 25 Photos/Denis Davydov/1.jpg denis-davydov
Дельфин 20 8000 800080008000800010000100008000 3500 3000 20 20 12 12 Photos/Delfin/Delfin - anons.jpg teplohod-delfin
Гнездо глухаря 80 15000 15000150001500015000170001700017000 5000 4000 80 90 25 25 Photos/Gnezdo-Gluharya/Gnezdo Gluharya - anons.jpg teplohod-gnezdo-gluharja
Гжель 250 25000 25000250002500025000300003000030000 4500 2500 250 300 25 25 Photos/Gzhel/Gzhel - anons.jpg teplohod-gzhel
Галина Уланова 70 7000 700070007000700014000140008000 3500 3000 70 80 25 25 Photos/Gnezdo-Gluharya/Gnezdo Gluharya - anons.jpg teplohod-galina-ulanova2
Волна 50 7000 7000700070007000100001000010000 3000 2500 50 120 30 30 Photos/Volna/1.jpg teplohod-volna
Вдохновение 30 7500 7500750075007500900090009000 3000 3000 30 40 12 12 Photos/Vdohnovenie/Vdohnovenie - anons.jpg teplohod-vdohnovenie
Ватель 220 29000 29000290002900029000350003500029000 3500 2500 220 350 100 100 Photos/Vatel/1.jpg teplohod-vatel
Будвар-1 20 5500 5500550055005500550055005500 3000 2500 20 25 2 2 Photos/Budvar-1/Budvar1 - anons.jpg teplohod-budvar-1
Богема 50 12000 12000120001200012000150001500012000 4000 3500 50 70 24 24 Photos/Bogema/1.jpg teplohod-bogema2
Благодать 80 15000 15000150001500015000200002000015000 4000 3500 80 120 30 30 Photos/Blagodat/Blagodat-anons.jpg teplohod-blagodat2
Барс 40 25000 20000200002000020000250002500020000 3500 2500 40 50 20 20 Photos/Bars/Bars-anons.jpg teplohod-bars
Балу 42 80000 80000800008000080000800008000080000 5000 4000 42 42 2 2 Photos/Balu/anons.jpg yacht-balu
Артурс 90 35000 35000350003500035000350003500035000 5000 4500 90 110 40 40 Photos/Arturs/Arturs - anons.jpg teplohod-arturs2
Арго-2 55 7500 7500750075007500950095007500 2500 2000 55 60 25 25 Photos/Argo-2/Argo2-anons.jpg teplohod-argo-2
Апельсин 25 4900 4900490049005900590069006900 2500 2000 25 35 10 10 Photos/Apelsin/Apelsin - anons.jpg teplohod-apelsin
Анна Каренина 110 18000 18000180001800020000250002500020000 4500 4000 110 140 60 60 Photos/Anna_Karenina/1.jpg teplohod-anna-karenina
Амстердам 20 3900 3900390039003900500050003900 2500 2000 20 30 12 12 Photos/Amsterdam/Amsterdam - anons.jpg teplohod-amsterdam
Амели 70 5900 5900590059006900790079006900 3000 2500 70 100 2 2 Photos/Ameli/Ameli-anons.jpg teplohod-ameli
Алексия 80 10000 10000100001000012000150001500012000 3500 2500 80 100 20 20 Photos/Aleksiya/Aleksia-anons.jpg teplohod-aleksiya
Алегрия 80 5500 5500550055005500750075005500 2500 2000 80 100 20 20 Photos/Alegriya/Alegria-anons.jpg alegriya
Аврора 70 5900 5900590059007100850085007100 3000 2500 70 100 2 2 Photos/Avrora/Avrora-anons.jpg teplohod-avrora
Августина 80 10000 10000100001000012000150001500012000 3500 2500 80 100 20 20 Photos/Avgustinanew/anons.jpg teplohod-avgustina
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Арендовать небольшой теплоход

Если у вас планируется небольшая компания - до 40 гостей - тогда вы можете арендовать теплоход от собственника из данной категории недорого, а в ряде случаев достаточно дешево. Это уютные корабли по доступной цене, оснащенные всем необходимым для комфортного отдыха. Присутствуют определенные ограничения на минимальную сумму заказа по банкету или фуршету, которые вы можете уточнить у наших менеджеров.

Дельфин-фото-1

Дельфин

Аренда от 8000 руб/час

Банкет до 20 чел

Фуршет до 20 чел

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Кастор-1

Аренда от 10000 руб/час

Банкет до 25 чел

Фуршет до 45 чел

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Отрада

Аренда от 75000 руб/час

Банкет до 14 чел

Фуршет до 20 чел

Мероприятия на теплоходе

Нами было подготовлено и проведено несколько сотен мероприятий самого различного формата, от небольших дней рождений по реке Москве до масштабных свадебных торжеств и корпоративов с высадкой на зеленых стоянках Подмосковья.

Свадьба День рождения Корпоратив Банкет Фуршет Вечеринка Детский праздник Выпускной вечер Последний звонок Конференция Новый год

Свадьба на теплоходе

Аренда теплохода для свадьбы в Москве от компании «Все теплоходы» - залог качественного сервиса, невысокой стоимости, разнообразия предлагаемых дополнительных услуг. Возможна аренда теплохода с питанием или организация свадебного торжества «под ключ»: к вашим услугам опытные декораторы и стилисты, фото- и видеооператоры, ведущие, диджеи и пиротехники. Собственный современный флот гарантирует вкусную кухню на борту, доступные цены и клиентоориентированный обслуживающий персонал.

Арендовать теплоход

День рождения на теплоходе

День рождения на теплоходе – праздник, который не забудется. Здесь можно все: шумные гуляния, танцы до утра, салюты с берега, костюмированные и тематические вечеринки. Вдали от посторонних глаз отдых проходит по максимуму. Если намечается торжественный юбилей, теплоход подчеркнет статус мероприятия. Для детских именин сложно представить более удачный сюрприз.

Арендовать теплоход

Корпоратив на теплоходе

Выбираете, где провести корпоратив? Рассмотрите аренду теплохода. Роскошные варианты теплоходов на любой вкус и бюджет позволят организовать корпоративное мероприятие на высшем уровне. Банкет или фуршет, деловой формат или шумная вечеринка, прием иностранных гостей или подарок коллективу в честь закрытия проекта – обстановка теплохода универсально подходит для всех поводов и обеспечивает необычную атмосферу.

Арендовать теплоход

Банкет на теплоходе

Банкет на теплоходе с прогулкой по Московской акватории и Подмосковью – тренд последних лет. Это достойная альтернатива классическим ресторанам. Независимо от повода, организация банкета на теплоходе привлекает возможностью отдохнуть на свежем воздухе, вдали от посторонних глаз. При аренде теплохода-ресторана за кухню ответственны квалифицированные повара и их команда профессионалов. Доступна услуга кейтеринга.

Арендовать теплоход

Фуршет на теплоходе

Фуршет на свежем воздухе, под звук плеска волн в окружении живописных видов – отличный способ отдохнуть и сменить обстановку. Для этого достаточно арендовать теплоход. Выбор вариантов огромен. Вместительные банкетоходы на 250 гостей или компактные теплоходы на 30 персон станут удачным местом проведения мероприятий. Высокая кухня, разнообразное меню, качественное обслуживание усилят приятные впечатления.

Арендовать теплоход

Вечеринка на теплоходе

Теплоход идеально подходит для организации вечеринок. Повод может быть любым – день рождения, победа в соревнованиях, знаковое событие в жизни семьи, мальчишник, встреча старых друзей – вы заслужили отдых. Доступна аренда теплохода любой вместимости и класса. Широкий спектр дополнительных услуг позволят насладиться компанией и событием. Это будет бонус в копилку ярких впечатлений вашей жизни.

Арендовать теплоход

Детский праздник на теплоходе

Детские эмоции - самые чистые, так давайте дарить радость вместе. Аренда теплохода на детский день рождения, выпускной станет настоящим сюрпризом. Восторг гарантирован. К тому же, теплоход прекрасно подходит для организации стилизованных и тематических праздников – пираты, Алладин, русалочка, Ассоль. Питание на борту организовывается на высшем уровне. Доступен заказ и доставка торта.

Арендовать теплоход

Выпускной на теплоходе

Аренда теплохода для проведения Выпускного вечера 4, 9 или 11 класса в 2024 году - правильный выбор, если необходимо организовать этот праздник оригинально, приватно и относительно недорого. Компания "Все теплоходы" проведет выпускной вечер на теплоходе по реке Москве по официальным ценам судовладельца, с возможностью выбора необходимых дополнительных услуг на борту от проверенных исполнителей.

Арендовать теплоход

Последний звонок на теплоходе

Аренда теплохода для проведения Последнего звонка 9 или 11 класса в 2024 году - правильный выбор, если необходимо организовать этот праздник оригинально, приватно и относительно недорого. Компания "Все теплоходы" проведет последний звонок на теплоходе по реке Москве по официальным ценам судовладельца, с возможностью выбора необходимых дополнительных услуг на борту от проверенных исполнителей.

Арендовать теплоход

Конференция и семинар на теплоходе

Конференция на теплоходе – интересное решение непростой задачи. Такой формат мероприятия требует тщательной подготовки. Аренда подходящего теплохода позволит решить все организационные вопросы, включая оснащение рабочей зоны, оборудование для презентаций, подготовку фуршета и развлекательную программу. Такое нестандартное решение впечатлит участников, позволит с пользой и удовольствием провести время.

Арендовать теплоход

Новый год на теплоходе

Как новый год встретишь – так его и проведешь. Создайте атмосферу невероятного отдыха и войдите в новый этап с яркими эмоциями. Аренда теплохода на новогодние праздники станет отличным решением отвлечься от повседневной суеты, весело и необычно отпраздновать долгожданное событие. Вкусная, разнообразная кухня, салют с берега, грандиозная шоу программа – это малая часть причин для аренды теплохода на Новый год.

Арендовать теплоход

Аренда теплохода до 80 гостей

Большая часть банкетного флота столицы представлена судами «Москва-кафе», «Москвич», «ОМ» и другими типовыми (или, как их еще называют, «классическими») проектами, в том числе речные трамвайчики. Среди них есть демократичные по цене и повышенной комфортности, которые по стоимости выше.

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Дунай

Аренда от 11000 руб/час

Банкет до 50 чел

Фуршет до 80 чел

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Соболь

Аренда от 8500 руб/час

Банкет до 80 чел

Фуршет до 100 чел

Теплоход ОМ-фото-1

Теплоход ОМ

Аренда от 12000 руб/час

Банкет до 50 чел

Фуршет до 80 чел

Услуги на борту теплохода

В услуги нашей компании входит не только организация аренды теплохода, но и комплекс сопутствующих услуг. Персонально под ваш праздник будет разработана развлекательная программа, которая подарит радость, веселье и незабываемые впечатления каждому гостю.

Украшение теплохода

Диджей на теплоходе

Ведущий на теплоходе

Фото- и видеосъемка на теплоходе

Салюты и фейерверки

Шоу-программа

Аренда мебели

Аренда полян

Праздничный торт

Расстановка столов

Большой теплоход в аренду (более 80 гостей)

Если необходим теплоход в аренду в Москве или в Подмосковье для проведения масштабного частного или корпоративного мероприятия при числе приглашенных гостей 80, 100 и более, выбор одного из банкетоходов станет отличным решением. Представлены как достаточно недорогие, так и яхты-рестораны класса «люкс» и «премиум». Некоторые из них оснащены ледовым поясом, благодаря чему можно снять теплоход по реке Москве даже зимой.

Ривер Пэлэс-фото-1

Ривер Пэлэс

Аренда от 85000 руб/час

Банкет до 250 чел

Фуршет до 300 чел

Жемчужина-фото-1

Жемчужина

Аренда от 23000 руб/час

Банкет до 90 чел

Фуршет до 150 чел

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Рэдиссон суперяхты

Аренда от 75000 руб/час

Банкет до 250 чел

Фуршет до 300 чел

Отзывы клиентов

Все отзывы

Ева Алексеевна 17 августа 2022 Артурс

Мое сердце покорено! Теплоход Артурс – оазис гостеприимства, уюта, благоприятной атмосферы и комфорта. Казалось бы, ничем не примечательный стандартный внешний вид сменяется современным красивым интерьером. С первых минут на борту чувствуется атмосфера уюта и радости. Наши молодожены (а именно на свадьбу детей мы арендовали теплоход) остались в полном восторге, и гости тоже. Праздник прошел превосходно, в том числе за счет внимательности и чуткости вашей команды. И это вопреки нашим некоторым капризам и многочисленным просьбам. Я от чистого сердца хочу пожелать компании процветания, благодарных клиентов и благополучия в наше непростое время! Вы дарите людям праздник и помогаете создать сказку!

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Виктор С. 4 августа 2022 Уникум

Четвертый корпоратив на этом теплоходе – удачная закономерность. Мы с командой приезжаем на Уникум уже как к себе домой. Здесь отличная атмосфера, сервис, качество блюд. Сотрудники работают на ура и всегда с легкостью организовывают нам программу развлечений, воплощая даже самые безумные идеи. Клиентоориентированность на высоте. Анечка, если вы читаете этот отзыв, знайте – вы лучший менеджер! В следующий раз, обещаю, запросы будут попроще) С удовольствием приедем еще и еще – поводы найдутся!

P.S. Рекомендация по личному опыту тем, кто выбирает теплоход – бронируйте заранее перед праздниками, спрос на него большой.

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Эксклюзивные теплоходы

В отличие от типового теплохода и речного трамвайчика, аренда корабля эксклюзивного проекта в старинном стиле позволит организовать тематическую свадьбу или нестандартный корпоратив. К тому же, аренда парохода в Москве определенно привлечет внимание на фоне множества прогулочных судов и позволит получить необычные фотоснимки как на открытых палубах, так и в оригинальных интерьерах. В компании "Все теплоходы" доступны корабли в аренду небольших размеров и вместимостью более 100 гостей, а также теплоходы с красивейшим видом благодаря панорамному остеклению.


Кастор-1-фото-1

Кастор-1

Аренда от 10000 руб/час

Банкет до 25 чел

Фуршет до 45 чел

Императрица-фото-1

Императрица

Аренда от 20000 руб/час

Банкет до 110 чел

Фуршет до 110 чел

Чижик-2-фото-1

Чижик-2

Аренда от 16000 руб/час

Банкет до 85 чел

Фуршет до 100 чел

Фотоотчеты с наших мероприятий

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Юбилей на теплоходе Артурс в мае-фото-1

Юбилей на теплоходе Артурс в мае

Выпускной на теплоходе Уникум-фото-2

Выпускной на теплоходе Уникум

Корпоратив с детьми на теплоходе Ривер Лаунж-фото-3

Корпоратив с детьми на теплоходе Ривер Лаунж

Свадьба на теплоходе Пальма де Сочи в июле-фото-4

Свадьба на теплоходе Пальма де Сочи в июле

День рождения на теплоходе Благодать-фото-5

День рождения на теплоходе Благодать

День рождения на яхте-фото-6

День рождения на яхте

Свадьба на теплоходе Артурс-фото-7

Свадьба на теплоходе Артурс

День рождения на теплоходе Radisson-фото-8

День рождения на теплоходе Radisson

Юбилей на теплоходе в ноябре-фото-9

Юбилей на теплоходе в ноябре

День рождения на теплоходе в декабре-фото-10

День рождения на теплоходе в декабре

Корпоратив на теплоходе Radisson-фото-11

Корпоратив на теплоходе Radisson

Выпускной вечер на теплоходе Благодать-фото-12

Выпускной вечер на теплоходе Благодать

Чемпионат мира по футболу 2018 в Москве-фото-13

Чемпионат мира по футболу 2018 в Москве

Свадьба на теплоходе Чижик-1-фото-14

Свадьба на теплоходе Чижик-1

Парад теплоходов по реке Москве-фото-15

Парад теплоходов по реке Москве

Детский праздник на теплоходе Троттер-фото-16

Детский праздник на теплоходе Троттер

Свадьба на теплоходе Гнездо глухаря-фото-17

Свадьба на теплоходе Гнездо глухаря

Заказ теплохода в судоходной компании

На столичном судоходном рынке многие компании и агентства предоставляют услугу  - аренда теплохода в Москве. Цены при этом не сильно отличаются, однако могут присутствовать различия в качестве предоставляемых компаниями услуг. Если вы решили снять теплоход в Москве от собственникаи обратитесь в компанию «Все теплоходы», то получите целый ряд преимуществ. Для того чтобы сделать заказ теплохода или корабля по реке Москве для праздника - на свадьбу, корпоратив, день рождения или любое другое торжество - вам необходимо:

  • связаться с нашими менеджерами и озвучить свои пожелания по проведению мероприятия или запросить информацию по выбранному кораблю;
  • встретиться с нашим специалистом и произвести осмотр 1-3 судов;
  • заключить в нашем офисе договор аренды выбранного теплохода.

Также мы организуем индивидуальные речные круизы на теплоходах и яхтах категории VIP с отправлением из Москвы: комфортабельные каюты, лучшие повара, насыщенная программа, отдых на теплоходе с рыбалкой, экскурсиями и многим другим в вашем распоряжении. Данная услуга предоставляется под запрос.

Прозрачная стоимость услуг при аренде теплохода

По вашей заявке будет рассчитана стоимость аренды теплохода и предстоящего праздника в целом, с последующим заключением договора, в котором будут прописаны все условия и зафиксирована стоимость услуг. Будет предложена возможность совершения оплаты наличными или безналичным платежом, договор может быть заключен с физическим лицом или организацией с предоставлением всех необходимых отчетных документов. Никаких скрытых платежей при заказе!

Аренда теплохода с питанием или мероприятие «под ключ»

В нашей компании доступна как аренда корабля с банкетом ил ифуршетом, так и возможность подготовить и провести полноценный праздник «под ключ»: широкие возможности по дополнительным услугам по адекватной стоимости позволят сделать любое торжество действительно интересным и оригинальным. Декораторы учтут все ваши пожелания по цветовой гамме и стилистике украшения теплохода, ведущий составит сценарий праздника по согласованию с вами, диджей создаст необходимый музыкальный фон, а профессиональный фотограф и видеооператор запечатлеют лучшие моменты мероприятия!

Выбирая теплоход в аренду в Москве или в Подмосковье, необходимо ориентироваться, в том числе, на доступные варианты маршрутов. Наиболее популярный из них - по центру столицы, с возможностью осмотра достопримечательностей и фотографирования на их фоне. Этот маршрут доступен круглый год - в том числе зимой, благодаря аренде яхты-ресторана или банкетного теплохода ледового класса.

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